HURTIGE RETNINGSSKIFT For Kyrie er de hurtige bevægelser kilden til styrke-og ultimativt til points. Med hurtighed for øje, skabte Ben og hans team en ydersål, der efterlignede den måde, et dæk støtter en drejende bil på. "Vi vil have ham til at være hurtigt rundt om hjørnet", siger han. "Den nye krumning lader ham bevæge sig effektivt, når han læner sig." Ved at runde ydersålens form af, undgår man at hans momentum stoppes af skarpe vinkler. Den energi overføres i stedet til hans næste bevægelse, og intet af styrken går til spilde.