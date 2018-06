GREB I ALLE VINKLER Kyrie kan krydse banen på mindre en 0,33 sekunder. For at ændre retning så hurtigt skal han kunne bevæge sig i vinkler, der er meget tæt på gulvet – som om han ligger på en motorcykel i et hurtigt sving. Efter at have set film med Kyrie, hvor han bogstaveligt løber på siderne af sine sko, valgte Chang at fjerne den kant, der adskilte sålen fra siderne. En innovativ, ny afrundet ydersål blev født.