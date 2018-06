FUSSBALLSCHUHE FÜR KINDER

Das Spiel muss weitergehen – egal unter welchen Bedingungen. Achte also darauf, dass dein Athlet entsprechend ausgerüstet ist. Funktionale Oberteile von Nike halten warm und isolieren, leiten aber dennoch den Schweiß bei intensiven Trainingseinheiten ab. Hosen lassen sich schnell an- und ausziehen, ein schicker Hoodie für den Fall der Fälle ist sicher nicht verkehrt, und ein Trikot der Nationalmannschaft macht sich natürlich auch immer hervorragend in Kombination mit Fußballschuhen für Kids. Wir empfehlen unsere Sporttaschen für Kinder, in denen Fußball, Schuhe, Kleidung, Wasser, Snacks und alles, was kleine Helden so brauchen, bequem Platz findet. Dann kann´s ja losgehen!