NIKE INNOVATIONEN UND PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN VON ATHLETINNEN VEREINEN SICH IN EINEM BAHNBRECHENDEN KLEIDUNGSSTÜCK, ERHÄLTLICH AB 1. DEZEMBER. Die Entwicklung des Nike Pro Hijab dauerte ein Jahr, aber der Impuls dafür geht weit auf die Gründungsmission von Nike zurück, nämlich Athleten mit Inspiration und Innovation zu dienen – mit dem bekannten Zusatz: "Wenn du einen Körper hast, bist du ein Athlet."





Diese Mission hat Nike mit der Eröffnung von Stores im Nahen Osten, mit Kollektionen, die von seinen Elite-Athletinnen inspiriert wurden, mit Laufwettkämpfen für Frauen, Nike Run Clubs und der NTC App in Arabisch unterstrichen.





In den letzten Jahren wurden bei Treffen mit Spitzenathletinnen in den Nike World Headquarters in Beaverton, Oregon, Performance-Probleme bei Wettkämpfen aufgrund des traditionell zu tragenden Hidschabs beleuchtet. So berichtete beispielsweise Amna Al Haddad, Gewichtheberin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie das Gewicht des Hidschabs, das Problem, dass er bei Bewegungen verrutschen könnte, und seine fehlende Atmungsaktivität ihre Konzentration stören. Sie schilderte auch ausführlich die äußerst schwierige Suche nach geeigneten Sport-Hidschabs. Amna hatte nur einen einzigen einigermaßen wettbewerbstauglichen Hidschab zur Verfügung, den sie während der Wettkämpfe jeden Abend mit der Hand waschen musste.





Basierend auf diesen Erfahrungen und unter Verwendung bereits bestehender Nike Innovationen entwickelte das Designteam von Nike daraufhin die ersten Prototyp-Hidschabs, die sie der Gewichtheberin und anderen Athletinnen, die einen Hidschab tragen müssen, zum Testen überließen. Die Frauen meldeten jede Menge Feedback zurück, ganz speziell den Wunsch nach einem noch leichteren, weicheren Produkt.





Anhand der gewonnenen Erkenntnisse untersuchte das Nike Pro Team, verantwortlich für die Entwicklung von Funktionsunterwäsche für Athleten, wie man einen Performance-Hidschab in der Tradition anderer Produkte von Nike Pro herstellen könnte: dezent und fast wie eine zweite Haut zu tragen. Zu diesem Zweck wurden neue Prototypen hergestellt und wiederum den Elite-Athletinnen von Nike zu Testzwecken überlassen, darunter Zahra Lari, erste Eiskunstläuferin aus den Emiraten, sowie Nike Run Club Trainerin Manal Rostom.





Zudem testeten auch Hobby-Athletinnen aus dem Nahen Osten, beispielsweise Läuferinnen und Radfahrerinnen, die Hidschabs. Nike sammelte das Feedback der Athletinnen zur Performance sowie ihre Reaktionen auf die Ästhetik des Bekleidungsstücks. Da die Hidschabs in den verschiedenen Ländern variieren, sollte das Design diese Unterschiede idealerweise berücksichtigen. Nike holte auch die Meinungen von Anwälten und regionalen Gemeinschaften ein, um sicherzustellen, dass das Design den jeweiligen kulturellen Anforderungen entspricht.





Die angepassten Prototypen wurden mit großer Begeisterung aufgenommen. Als letzte Bitte sollte noch die Passform für verschiedene Gesichtsgrößenund -formen modifiziert werden. Statt einer Vorrichtung zum Verstellen, die den Hidschab schwerer machen würde, entwarfen die Designer zwei Kopfbedeckungen in den Größen XS/S und M/L. Nach weiteren Detailarbeiten und Tragetests war der Nike Pro Hidjab fertig.





Das endgültige Pull-on-Design besteht aus strapazierfähigem, einlagigem Nike Pro Power Mesh. Das atmungsaktivste Material von Nike aus leichtem Polyester besitzt winzige, strategisch angeordnete Luftlöcher, die für eine optimale Atmungsaktivität sorgen. Gleichzeitig ist es absolut blickdicht und vermittelt ein weiches Tragegefühl. Zudem ist das Mesh-Material dehnbar und ermöglicht so in Kombination mit einem elastischen Bund eine personalisierte Passform, die sich an die Kopfform der Trägerin und an ihren Sport anpasst. Für die Drehungen und Pirouetten beim Eiskunstlauf ist beispielsweise eine engere Passform erforderlich. Die Rückseite des Hidschabs ist außerdem länger geschnitten, damit er nicht verrutschen kann. Im Hals- und Nackenbereich wurde weiches Garn verwendet, um Reibungen und Reizungen durch Schwitzen zu vermeiden.





Auf Wunsch der Athletinnen platzierten die Designer den unverkennbare Nike Swoosh über dem linken Ohr, um den erstklassigen Performance-Charakter des Hidschabs zu unterstreichen. Auch die Debütfarben des Hidschabs – Schwarz, Vast Grey und Obsidian – basieren auf dem Wunsch der Athletinnen nachdunklen, neutralen Farben. Mit seinen zukunftsweisenden Produkten wie dem Nike Pro Hidjab für muslimische Athletinnen möchte Nike den heutigen Pionierinnen den Weg bereiten und noch mehr Frauen und Mädchen in der Region begeistern, die immer noch mit Barrieren und begrenztem Zugang zum Sport konfrontiert sind: Weniger als ein Siebtel der Mädchen nimmt an den empfohlenen, mindestens 60-minütigen Sportaktivitäten teil. DER NIKE PRO HIJAB IST AB 1. DEZEMBER. ERHÄLTLICH.