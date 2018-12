FAQ ZUM SCHUH-SHOPPING FÜR KINDER

Welchen Schuhe eignen sich am besten für die Schule? Wir bei Nike entwerfen Schuhe für junge Athleten, die strapazierfähig und flexibel sein sollen, um den Bedürfnissen wachsender (und aktiver) Kinder gerecht zu werden. Alle Schuhe von Nike Young Athlete sind für den Alltag geeignet, aber einige sind speziell auf die Anforderungen verschiedener Sportarten zugeschnitten. Schuhe für spezifische Sportarten achten auch auf die spezifischen Anforderungen dieses Sports. Somit erhalten Athleten in diesem Sport optimale Unterstützung (durch Laufschuhe zum Laufen, Basketballschuhe für Basketball, etc.). Wie oft sollte ich neue Schuhe kaufen? Schuhe von Nike halten lange, aber deine Kinder hören nicht auf zu wachsen. Am besten prüft man alle sechs Monate, ob die Schuhe noch passen. Kann man Schuhe von Nike auch ohne Socken tragen? Für Sandalen und Schlappen? Auf jeden Fall! Bei Schnürverschlüssen raten wir deinem Kind dazu, Socken anzuziehen, die zur jeweiligen Sportart oder Aktivität passen. Mein Kind schlüpft immer wieder aus der Ferse des Schuhs. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Zuerst solltest du prüfen, ob der Schuh die richtige Größe für dein Kind hat. Prüfe danach, ob die Schnürsenkel richtig sitzen und die Zunge gerade liegt. Stelle am Ende noch fest, ob die Socken deines Kindes richtig sitzen. Die Schuhe meines Kindes quietschen manchmal. Kinder treten im Verlauf des Tages auf viele verschiedene Oberflächen. Quietschen resultiert oftmals aus der Reibung zwischen der Außensohle und glatten Oberflächen, wie Fitnessstudioböden oder gewachsten Hallenböden. Woran kann ich erkennen, dass die Schuhe meines Kindes zu groß sind? Das beste Indiz ist der Freiraum zwischen der Ferse und dem Schuhrücken, den du mit dem Daumen messen kannst. Um den Freiraum an der Schuhspitze zu messen, soll dein Kind mit den Zehen wackeln, wenn der Schuh fest geschnürt ist. Wenn dein Kind seine Zehen seitlich bewegen kann, ist der Schuh wahrscheinlich zu breit. Stellt Nike auch Schuhe ohne Schnürsenkel her? Wir bieten Schuhe ohne Schnürsenkel für alle Altersgruppen in verschiedenen Varianten an: von Slip-Ons über Velcro ® Styles bis zu unserem innovativen FLYEASE-System.

FUSSBALL

Wie lange sollten Schuhe halten? Bis zu einem gewissen Alter wachsen Kinder schneller aus ihren Schuhen heraus, als diese abgetragen sind. Was den Verschleiß angeht, so halten typische Fußballschuhe ca. 1 bis 2 Spielzeiten oder 12 Monate. Kann mein Kind Schuhe anderer Sportarten, wie Football oder Baseball, für Fußballspiele tragen? Das geht, ist aber nicht ideal. So können zum Beispiel einige Fußball- oder Stollenschuhe getragen werden, wenn sie keine Zehenstollen haben. Da beim Fußball jedoch viel gelaufen und die Richtung oft gewechselt wird, empfehlen wir das Tragen von speziell dafür entwickelten Schuhen. Was ist der Dynamic Fit-Schuhkragen? Der Dynamic Fit-Schuhkragen oder "Socken" bietet besonderen Halt und Schutz für Spieler. Die Verbindung zwischen Fuß und Unterschenkel ist besser spürbar. Außerdem sorgt die Technologie für eine bessere Passform. Wie zieht man Kragenschuhe mit Stollen an? Löse zunächst die ersten 3 bis 4 Ösen. Dann kommt man mit dem ganzen Fuß leichter in den Schuh.



Dehne nun die Öffnung des Dynamic Fit-Schuhkragens mit den Daumen und schlüpfe mit den Zehen in den Schuh.



Ziehe dann mit den Daumen die Rückseite des Kragens über die Ferse, um mit dem ganzen Fuß in den Schuh zu gleiten.



Jetzt musst du nur noch die Schnürsenkel zubinden.

LAUFEN

Warum ist Flexibilität wichtig? Ein flexibler Schuh ist angenehm zu tragen und unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf. Flexible Schuhe imitieren den Barfußlauf. Bei Nike Laufschuhen steht Flexibilität im Mittelpunkt, um die gesunde Entwicklung starker Füße zu fördern. Welche Schuhe eignen sich am besten zum Laufen? Der Pegasus, Free RN und Flex Run sind ein guter Anfang. Unsere Seite mit Laufschuhen für Kinder hat dutzende weitere Styles zur Auswahl.