HRÁČKA Č. 2:

VASHTI CUNNINGHAMOVÁ



Sport: Americká lehká atletika, skok do výšky

V čem jsem silná: Fosbury Flop

Největší vítězství: Když jsem vyhrála světový halový šamiponát IAAF ve skoku vysokém v roce 2016. Byla jsem z toho nadšená.

Co mám nejradši na podprsence Motion Adapt: Při skoku jsem necítila, že by se poprsenka vyhrnula. To je další velké plus.