ZKUŠENOSTI SPORTOVKYŇ SE SPOJILY S INOVACÍ ZNAČKY NIKE A DALY VZNIKNOUT PRŮLOMOVÉMU ODĚVU. K DOSTÁNÍ JE OD 1. PROSINCE. Hidžáb Nike Pro se vyvíjí rok, ale impulz k jeho vzniku sahá do mnohem starší historie. Je zakotven už v původní myšlence, na které byla vystavěna značka Nike: sloužit sportovcům; s charakteristickým dovětkem: kdo má tělo, je sportovec.Značka Nike se k tomuto závazku hrdě přihlásila, když otevřela prodejny na Středním východě, když navrhla kolekce inspirované týmem elitních sportovkyň Nike, podpořila ženské závody a běžecké kluby Nike nebo spustila aplikaci NTC v arabštině.



V průběhu posledních let, během mítinků v celosvětovém ústředí Nike v Beavertonu v Oregonu s předními sportovci, se zástupci shodli, že skutečně existují problémy s výkonem spojené s nošením tradičního hidžábu při závodech. ze Spojených arabských emirátů Amna Al Haddadová vzpomínala, že její soustředění narušovala váha tohoto oděvu, jeho sklon k posouvání a nedostatečná prodyšnost. Zmínila také obrovské potíže při shánění skutečného sportovního hidžábu.Amna měla jen jeden oděv, který byl vhodný pro soutěžení, a musela ho během soutěží každý večer prát ručně. Designérský tým Nike zkombinoval tyto informace s existujími inovacemi Nike a vytvořil první prototypy sportovních hidžábů, které této vzpěračce i ostatním sportovkyním nosícím hidžáb poskytl pro testování.



Tyto ženy přisly s různou zpětnou vazbou – výsledkem byl ještě lehčí a měkčí oděv.Když tým Nike Pro (zodpovědný za návrhy základních vrstev oblečení pro sportovce) získal tolik potřebnou zpětnou vazbu, začal zkoušet vyrobit hidžáb orientovaný na výkon, který neucítíš a který je skoro jako druhá kůže, podobně jako jiné výrobky Nike Pro. S ohledem na tento cíl bylo vyrobeno více prototypů. Nový oděv opět testovaly špičkové sportovkyně Nike, mezi nimi i vynikající krasobruslařka ze Spojených arabských emirátů Zahra Lariová a trenérka Nike+ Run Clubu Manal Rostomová. Hidžáby hodnotily také další aktivní sportovkyně z celého Blízkého východu, včetně běžkyň a cyklistek. Společnost Nike shromáždila jak ohlasy sportovkyň z testování oděvu, tak jejich reakce na estetiku produktů.



Každá země má svůj vlastní osobitý styl hidžábu, což musel nejlepší návrh zohledňovat. Společnost si také vyžádala vyjádření advokátů a místních komunit, aby design vyhovoval všem kulturním požadavkům. Výsledné prototypy se setkaly s nadšenou odezvou. Byl také vznesen poslední požadavek: přizpůsobit střih tak, aby vyhovoval různým velikostem a tvarům tváře. Místo dodatečného nastavovacího mechanismu, který by zvyšoval hmotnost, návrháři raději vytvořili dvě velikosti pokrývky hlavy – XS/S a M/L. Po vyladění některých detailů a provedení dalšího kola testování byl hidžáb Nike Pro hotov. Finální design s oblékáním přes hlavu je vyroben z pevné jednovrstvé funkční síťoviny Nike Pro.



Tento lehký polyester je nejprodyšnější tkaninou Nike. Obsahuje drobné, strategicky rozmístěné otvory, které zaručují optimální prodyšnost při zachování dokonalé neprůsvitnosti a měkkosti na omak. Síťovina je také pružná a spolu s elastickým lemem tvoří perfektní střih, který se přizpůsobí jak tvaru hlavy sportovkyně, tak její disciplíně. Například bruslení vyžaduje těsnější střih, který drží na svém místě i při otočkách.



Zadní strana hidžábu je navíc prodloužená, aby při pohybu zůstala zastrčená. V oblasti krku bylo použito velmi jemné vlákno, které chrání před odřeninami a podrážděním, k nimž může docházet vlivem zvýšeného pocení. Na žádost sportovkyň návrháři umístili typické logo Nike Swoosh těsně nad levé ucho, aby tak zvýraznili špičkový výkonnostní ráz hidžábu. Také původní barvy hidžábu (černá a kolejní námořnická) vzešly z diskuze se sportovkyněmi, které si přály tmavé neutrální tóny. Tím, že dodává muslimským sportovkyním ty nejlepší produkty, jako je hidžáb Nike Pro, chce Nike podpořit současné průkopnice a inspirovat ještě více žen a dívek v regionu, které stále čelí překážkám a omezenému přístupu ke sportu. Vždyť pouze necelá sedmina dívek se účastní místně doporučovaných sportovních aktivit alespoň po dobu 60 minut. HIDŽÁB NIKE PRO JE K DISPOZICI OD 1. PROSINCE.