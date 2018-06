HOLGER RUNE,

DÁNSKO Tenhle Dán, narozený v roce 2003, výborně ovládá zručnost i sílu a přitahuje pozornost už od mládí. Potom, co stanul na vrcholu evropského žebříčku do 14 let, vystoupal díky svým mimořádným dovednostem také na vrchol světového žebříčku ve stejné věkové kategorii.