JÓGA PRO BĚŽCE Pokud máš ztuhlá lýtka (nebo zadní stranu stehen, nebo IT trakt, nebo kyčle, nebo...), není důvod se znepokojovat – nejsi v tom sám/sama! Jedno nebo dvě problematická místa jsou u běžců naprosto normální – a to zvláště tehdy, když s běháním začínáš nebo si stanovuješ vysoké dávky kilometrů. Neznamená to ale, že máš prostě zatnout zuby a vydržet to. Když si občas dopřeješ trochu uvolnění s jógou, získáš více síly, lepší kondici a pružnost na dráze i mimo ni. Snížíš si tím také riziko úrazu. Pokud jsi začátečník, tak zkus tato cvičení pro běžce od zkušené trenérky Nike Traci Copelandové. Díky rychlému souhrnu z jejího nového 30minutového cvičení "Reach and Recharge" v aplikaci Nike+ Training Club můžeš tyto plynulé cviky na budování síly provozovat kdykoli a kdekoli (na běžecké dráze, doma, při cestování). Pomůžou ti zlepšit se, uvolnit i dobít energii.