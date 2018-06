Existuje důvod, proč jsou běžecké pásy často považovány za „pásy hrůzy“. (Malá nápověda: není to proto, že by každý běh, který na nich provádíš, byl úplně vzrušující.) Naskočit na tento spolehlivý kardio stroj a běžet stálým tempem se stálým sklonem po stále stejných 30 minut může být nuda, příšerná otrava... Ale to neznamená, že si nemůžeš užít legraci – nebo si skvěle zacvičit uvnitř pod střechou, zejména, když venku počasí nestojí za nic. Požádali jsme trenérku NRC Jessicu Woodsovou, která zároveň vede kurzy v běžeckém klubu Mile High (milehighrunclub.com) v New Yorku, aby nám dala několik tipů, jak se v této sezóně vypořádat s nudou na běžeckém pásu.