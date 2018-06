Znamená to, že tvoje tělo se po probuzení ještě stále zotavuje z tréninku. Spánek už nestačí. To je v pořádku, ale pokud zjistíš, že i po regeneračních dnech jsi stále více a více unavený/á, bude potřeba zmírnit tréninkové dávky a přehodnotit to, jakým způsobem regeneruješ. Spíš pořádně? Jíš správně? Hydratuješ dostatečně? Běháš ve dnech určených pro regeneraci správným způsobem? Běháš ve správných botách?