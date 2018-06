5 km



Pokud s běháním začínáš, největší přínos přihlášky k závodu na 5 km spočívá v tom, že tě přiměje usilovat o konkrétní cíl – a to je jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout běžeckého růstu. Trénink na 5km závod je také dokonalým spojením rychlosti a síly, a je proto skvělým nástrojem pro ostřílené běžce, kteří chtějí zrychlit svoje tempo.



Co je zapotřebí ke zvládnutí:



Množství času, které potřebuješ k tréninku na závod na 5 km, zcela záleží na tom, čeho chceš dosáhnout. Jestli je tvým cílem závod prostě dokončit, můžeš se postavit na startovní čáru, když víš, že zvládneš uběhnout 5 km. Jestli si však kladeš za cíl vytvoření nového osobního rekordu, je třeba věnovat dostatek času tréninku své mysli i těla pro dosažení úspěchu – ať už to pro tebe znamená cokoli. Obecně platí, že bys měl/a každý týden postupně absolvovat dva rychlostní běhy a jeden dlouhý běh (a do toho ještě přidat několik regeneračních běhů).