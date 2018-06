NEBOJ SE DLOUHÉ VZDÁLENOSTI, UŽIJ SI JI! „Pokud ještě za sebou nemáš takovou porci kilometrů, může v tobě první běh na dlouhou vzdálenost vzbuzovat respekt. Pamatuj, že každý tréninkový běh tě připravuje nejen na to, abys závod dokončil/a, ale i na to, aby tvůj výkon byl co nejkvalitnější.“ – Blue Benadum, trenér NRC, LA