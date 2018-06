„Od chvíle, kdy jsem začala běhat dlouhé vzdálenosti a postupně se dostala k půlmaratonu a maratonu, jsem si začala uvědomovat, jak důležitou roli hraje v mé výkonnosti výživa,“ říká držitelka amerického rekordu na 10 000 m Shalane Flanaganová. „Je to bez nadsázky stejně důležité jako spánek nebo množství času, které věnuji běhání. Zdravá strava mi pomáhá při regeneraci, přináší mi radost a celkově zlepšuje můj trénink.“ Ale naučit se „zdravě jíst“ může být ve skutečnosti obtížné. „Dřív jsem si myslela, že musím neustále počítat kalorie a jíst jen stravu s nízkým obsahem tuků. Musela jsem si to v hlavě přeprogramovat,“ říká Flanaganová, která přiznává, že pro ni kuchyně bývala postrachem. Obrátila se o radu na svou dřívější běžeckou společnici ze Severokarolínské univerzity v Chapel Hill, Elyse Kopeckyovou, šéfkuchařku, která vystudovala kulinářský institut National Gourmet Institute for Health and Culinary Arts. Nynější držitelka bronzové olympijské medaile a prvotřídní maratonská běžkyně si pravidelně připravuje kompletní jídla z plnohodnotných potravin, a to zvláště během závodní sezóny. „Běžci potřebují získat energii na dlouhé běhy konzumací stravy s velmi vysokou výživnou hodnotou, která obsahuje mnoho hodnotných, vysoce kvalitních tuků. Neměli by se tolik stresovat dodržováním nejnovějších trendů v oblasti výživy,“ tvrdí Kopeckyová. Tyto dvě kamarádky nedávno společně napsaly kuchařku pro běžce s názvem „Run Fast, Eat Slow“ [runfasteatslow.com] (podzim 2016, nakladatelství Rodale), která představuje mnohá z Shalaniných oblíbených jídel před závodem - a z níž jsme vybrali následující tři recepty. Všechny obsahují správnou kombinaci sacharidů, bílkovin, tuků, vitamínů, minerálů a spousty příchutí, které ti pomohou uběhnout kýžené kilometry. Poznámka: Nikdy nezkoušej novinky v den závodu (nebo večer předtím) – nejprve tyto pokrmy vyzkoušej před nějakým dlouhým tréninkovým během a sleduj, jak tvé tělo reaguje.