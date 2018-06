VÝŽIVA PŘED BĚHÁNÍM Obecně platí, že bys neměl/a trénovat s prázdným žaludkem. Budeš potřebovat živiny jak během tréninku, tak během následné regenerace. Nepotřebuješ jich příliš mnoho, mohou však mít značný vliv na to, jak tvrdě a jak dlouho zvládneš trénovat.



Před během si dej jídlo s nízkým obsahem vlákniny a tuku. Pokud nechceš nic jíst, zvol sportovní nápoj nebo smoothie obsahující asi 200–400 kalorií. Nepotřebuješ jich příliš mnoho, mohou však mít značný vliv na to, jak tvrdě a jak dlouho zvládneš trénovat.



Snaž se věnovat jídlu asi dvě hodiny a vyhni se přejídání před tréninkem. Ujisti se, že jídlo je nízkotučné, má minimum vlákniny a obsahuje sacharidy, proteiny a tekutiny. Jez jen takové jídlo, které znáš. Vyhni se jídlu, o němž nevíš, jak na něj bude tvé tělo reagovat. Zde je pár návrhů, co je dobré jíst a pít před tréninkem.



„Pro většinu tréninkových aktivit platí jednoduchá pravidla pro předtréninkové jídlo: buď si můžeš dát normální jídlo několik hodin před tréninkem, nebo menší jídlo alespoň 30 minut před začátkem tréninku,“ vysvětluje Berardi.



Každý ať si vybere to, co u něj nejlépe funguje. Zvolíš-li „normální jídlo“, snaž se, aby obsahovalo porci proteinů o velikosti 1–2 dlaní, porci zeleniny o velikosti 1–2 pěstí, 1–2 hrsti sacharidů a porci tuku o velikosti 1–2 palců. Pokud si zvolíš „menší jídlo“, dej přednost něčemu snadno stravitelnému, např. nápoji smoothie. Nejlepší volbou je držet se toho, co běžně jíš a o čem víš, že ti nezpůsobí nevolnost.



• Banány – jsou skvělým zdrojem přírodních, rychle využitelných sacharidů, navíc obsahují draslík. Sacharidy jsou zdrojem glukózy, která dodává tělu energii nezbytnou při tréninku, zatímco draslík je prospěšný pro nervový systém a správnou funkci svalů. Sněz banán asi 30 minut před tréninkem, tak z něj získáš maximum výhod pro své cvičení.



• Ovesné vločky – patří rovněž k přirozeným zdrojům přírodních sacharidů. Jejich trávení probíhá pomalu, což vede k rovnoměrnému uvolňování energie v průběhu tréninku. Výsledkem je tvá delší výdrž. Dej si misku ovesných vloček s jogurtem a bobulovitým ovocem nejpozději 30 minut před začátkem tréninku. Udržíš tak hladinu své energie na vysoké úrovni a vydržíš tvrdší trénink.



• Celozrnné pečivo – je dalším zdrojem sacharidů. Celozrnné chleby jsou skvělým základem předtréninkového jídla. Sněz pár krajíců celozrnného chleba s medem, džemem, arašídovým máslem nebo vejci asi 30 až 45 minut před tréninkem.



• Jablka a arašídové máslo – lehká svačinka plná sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů. Je rychlá, chutná a dodá ti energii při lehkém až středně intenzivním tréninku.



• Káva – šálek kávy před cvičením je skvělou volbou, pokud vynecháš cukr a přidáš spoustu mléka. Mléko tě hydratuje, především je však zdrojem sacharidů a proteinů, takže ti poskytne energii při tréninku, zatímco káva dodá tvému kroku patřičnou vzpruhu.



• Ovocné smoothie – pokud je složení čistě přírodní, včetně proteinů a bez přidaného cukru, jsou smoothie vynikajícím předtréninkovým nápojem. Pro více proteinů přidej mléko nebo jogurt.