PRAKTIKUJ POZITIVNÍ SAMOMLUVU.

Podívej se na sebe do zrcadla a řekni si: „Ty to dokážeš.“ Zprvu ti to možná bude připadat jako laciný trik, ale zvykneš si. Vrať se k okamžikům, kdys byl/a v nejlepší formě – jaký to byl tehdy pocit? Vzpomeň si na tyto chvíle, až závodě či běhu půjde do tuhého. Kdykoli se znovu budeš cítit na kolenou, vyvolej si ty skvělé okamžiky a znovu se vyhecuj. Také zpěv tě ve chvílích nepohody může přivést na jiné myšlenky.