BĚHEM Vezmi si s sebou na běh lahev s vodou a každých 15 až 20 minut si dej několik doušků. Případně se ujisti, že na trase bude zdroj vody. Pokud plánuješ, že poběžíš déle než hodinu, měl/a by sis s sebou vzít také iontový sportovní nápoj, který obsahuje sodík, draslík atd. Jako pojistku si s sebou vezmi i trochu peněz pro případ, že by voda došla nebo běh trval déle, než bylo v plánu, a potřeboval/a by sis někde opatřit další pití. Pokud běžíš závod, dej si doušek nějakého nápoje pokaždé, když budete míjet občerstvovací stanici, i kdyby to měla být jen troška vody.