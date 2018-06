3. BUĎ KONZISTENTNÍ, FLEXIBILNÍ A BAV SE.

Neuvažuj o sobě jako o maratonském běžci nebo běžci na 10 000 m či 5 000 m. Podstatné je to, že jsi běžec. To znamená, že běháš. Tím pádem se můžeš připravovat na maraton, běh na 5 000 m či závod v hale. Můžeš tedy vyběhnout jak na silnici, tak do terénu. Znamená to také, že se nemusíš vždy jen připravovat na konkrétní závod. Běhání může být i cestou k obnovení vnitřního klidu a síly, formou regenerace. Neupínej se proto čistě jen k závodu nebo k času jako k hlavním impulsům svého běhání. Tvé naplánované závody a vytyčené cíle by pro tebe měly být nejen výzvou, ale také zábavou. Chceš-li ze sebe dostat to nejlepší a dosáhnout přitom skvělých věcí, musíš se pro svou věc zapálit.