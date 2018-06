REGENERACE Regenerace je stejně tak důležitá jako tvrdý trénink. Ve dnech regenerace naslouchej potřebám svého těla, ať už to znamená dopřát si den oddechu, absolvovat kruhový trénink s aplikací N+TC, nebo uběhnout několik regeneračních kilometrů. V ideálním případě by alespoň dva z tvých regeneračních dnů měly zahrnovat běh. Regenerační běh zvyšuje vytrvalost a umožňuje dosáhnout nejvyšší možné kvality regenerace po intenzivním tréninku. Toto běhání by mělo mít podobu progresivního běhu. Definici progresivního běhu najdeš níže v přehledu typů běhu.