CO TĚ ČEKÁ Tréninky na dráze nejsou žádná legrace. Nebude to ten nejjednodušší z 10 běhů, ale máš na to. Na dráze ze sebe v krátké době vymáčkneš velmi rychlé tempo, potom si odpočineš a pak odejdeš rychlejší, než když jsi tam přišel/přišla.