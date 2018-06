NEZBYTNÉ BĚŽECKÉ VYBAVENÍ TAK JDEME NA TO Takže: Jsme Nike. V první řadě musíme zmínit boty. Věř nám, tuto součást výbavy není radno podceňovat, když se chystáš běhat.



O tom, že bys na běhání obul/a staré tenisky, raději ani neuvažuj. Stejně tak si nové běžecké boty nevybírej jen kvůli vzhledu (i když se ty kecky z limitované edice perfektně hodí k tvé nové ledvince).



Zvol si takové boty, které vyhovují tvým potřebám. Navštiv nejbližší prodejnu Nike a nech si zdarma udělat běžeckou analýzu. Ta probíhá tak, že běžíš na běžeckém pásu a odborníci Nike zkoumají tvůj krok a zjišťují, jaká bota nejlépe vyhovuje tvé biomechanice. Zabere to jen pár minut a budeš pak mít jistotu, že jsi zvolil/a boty, které ti perfektně sednou.



Pokud se do prodejny nemůžeš dostavit, klikni sem a chatuj živě přímo s běžeckým expertem Nike, který ti odpoví na tvé dotazy. Můžeš také použít vyhledávač bot Nike a prozkoumat naše boty podle toho, jakým způsobem chceš běhat. Ať už se chceš zaměřit na běh rychlý, přirozený nebo nenáročný, vždy pro tebe máme správnou běžeckou botu.