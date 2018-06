TOTO JE READY SET GO Tvůj dokonalý rádce v běžeckých začátcích. Ve Světě běhání běháme spolu, protože sdílíme jedno krédo: Všichni bychom měli běhat. (Jo, i ty.) Ale takto jsme nezačínali. Začínali jsme jako noví běžci. Prošli jsme si prvními běhy, běhy o přežití, běhy, kdy jsme si říkali: „fuj, to je ale otrava“, a běhy, kdy jsme v sobě nečekaně objevovali skrytý potenciál. Potom jsme zjistili, že z nás nedělá běžce jenom samotné běhání. Každý z nás je běžcem, všichni to máme v sobě. Proto je zde Nike+ Run Club, aby ti pomohl začít. Pojď běhat s námi. Některé obavy, pochybnosti nebo dokonce zlé předtuchy možná zůstanou. Dříve než protneš cílovou čáru, rádi bychom tě zbavili některých obav, které trápí nejednoho začínajícího běžce.



NEMUSÍŠ MÍT URČITÝ TYP POSTAVY, ABY Z TEBE BYL BĚŽEC Pravda je taková, že když máš tělo, jsi běžec. Tečka. Je jedno, jakou máš postavu - diskuse o tom, jestli jsi, nebo nejsi běžec, je zkrátka zbytečná. NIKDO TĚ NEPOSUZUJE JEN PROTO, ŽE S BĚHEM TEPRVE ZAČÍNÁŠ Pokud nemáš při běhání kolem krku obří ceduli s nápisem „začátečník“, tak to nikdo nepozná. Možná se budeš cítit rozpačitě, ale nikdo tě nebude posuzovat, až tě uvidí běhat. Pravděpodobnější je, že budeš druhé inspirovat. PRO ZLEPŠENÍ NENÍ ZAPOTŘEBÍ BĚHAT KAŽDÝ DEN Klíčem ke zlepšení tvého běhu je pravidelnost, ale nepřežeň ji. Regenerační dny nejsou o nic méně důležité než náročnější cvičení, a je proto dobré, když si dáš den nebo dva pauzu. BĚHÁNÍ S DRUHÝMI NEMUSÍŠ ODKLÁDAT DO DOBY, NEŽ SE ZLEPŠÍŠ Nenech se odradit od běhání ve skupině. Je lepší, když si najdeš přátele na běhání dříve než později. Běžci, kteří běhají společně, mají často víc energie a vzájemně se podporují bez ohledu na své tempo nebo úroveň. Nezapomeň, že můžeš běhat s námi při živých relacích klubu NRC. Najdi si nejbližší běžecký klub.