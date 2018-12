GRATULUJEME! ZVLÁDL/A JSI TO! Jsi na konci své cesty Ready, Set, Go. Možná jsi nám nevěřil/a, ale běžecké vlohy v tobě dřímaly už od začátku. Nyní sis to pro sebe potvrdil/a. JSI BĚŽEC Víš, co je to rozdělení kilometrů. Víš, co jsou to regenerační dny. Umíš využívat kruhový trénink. Běžel/a jsi daleko. Běžel/a jsi chytře. Běžel/a jsi RYCHLE. Dokázal/a jsi, že umíš přijímat nové výzvy. Dokázal/a jsi, že zvládneš stejná cvičení jako elitní běžci. Dokázal/a jsi, že máš běhání v krvi. Jsi součástí Světa běhání. TAKŽE - CO DÁL? Dál pokračuj v běhání. Právě píšeš úvodní kapitolu svého celoživotního běžeckého příběhu. Máme tu takové rčení, které podle nás platí pro všechny běžecké trasy... CÍLOVÁ ČÁRA NEEXISTUJE Běhání je dobrodružství. A můžeš se s ním dostat na místa, o kterých se ti ani nesnilo. Chceš být rychlejší nebo se dostat dále? Chceš běžet závod? Nebo třeba vstoupit do běžeckého klubu? Už tě máme...