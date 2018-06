JESTLI CHCEŠ BÝT PŘI BĚHU RYCHLEJŠÍ, SILNĚJŠÍ

A V LEPŠÍ KONDICI, MUSÍŠ TRÉNOVAT

VŠICHNI BĚŽCI MUSÍ BÝT SPORTOVCI Hádej co? Nejsi jenom běžec. Jsi sportovec. Kruhový trénink je skvělý způsob, jak využít odpočinkový den. KDYŽ SE CHCEŠ V BĚHÁNÍ ZLEPŠIT,

NESTAČÍ JEN BĚHAT. Kruhový trénink ti pomůže vybudovat silný střed těla a posílí nohy, které tak dokáží dělat delší kroky a díky tomu se zlepší i tvůj celkový běžecký styl. DÍKY TRÉNINKŮM NTC V NIKE+ TRAINING CLUBU se stáváme silnějšími a rychlejšími běžci v lepší kondici. Během odpočinkového dne doporučujeme trénovat s aplikací NTC a nebo doplnit běh nějakým cvičením. Klikni a podívej se na pár tréninků NTC pro začátek. PRO VÝDRŽ: FRESH HIT Úvod do vysoce intenzivního intervalového tréninku s pohyby, které prověří každou část těla.

PRO VÝDRŽ: CARDIO HUSTLE WORKOUT Zlepši si reakční dobu a vybuduj si štíhlé svaly pomocí energických pohybů a stabilizačních cvičení. PRO PROTAŽENÍ: RUN READY YOGA WORKOUT Ohýbej se, dýchej a najdi si svůj plynulý rytmus s tímto šestiminutovým programem inspirovaným jógou, který pomůže tvému běhání. Můžeš ho cvičit před tréninkem nebo po něm. PRO STŘED TĚLA: CORE STABILITY WORKOUT Toto cvičení se zaměřuje na střed těla a posiluje skupiny svalů, které podepírají kyčelní kloub, což ti pomůže vybudovat sílu pro tvůj běh. PRO STŘED TĚLA: ABS AND ARMS WORKOUT Tento posilovací trénink zahrnuje cvičení zaměřená na střídání svalových skupin v horní a spodní části těla a konzistentní zapojování středu těla.