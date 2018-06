Pokud máš osobní zkušenost se zánětem šlach chodidla, pak určitě víš, že to není vůbec nic příjemného. Když dojde k zanícení nebo přetížení plantární fascie – silného pruhu tkáně, který prochází středem chodidla a podepírá jeho klenbu – začne se ozývat bodavá bolest podél spodní části chodidla, od paty až k prstům. Největší bolest se často objevuje při několika prvních krocích, které uděláš po ranním vstávání z postele. A naneštěstí pro nás je toto onemocnění velmi rozšířené mezi běžci.

„Existuje mnoho rizikových faktorů pro vznik zánětu šlach chodidla,“ říká člen rady pro výkonnost společnosti Nike Lance Walker, MS, PT, globální ředitel pro výkonnost ve středisku Michael Johnson Performance (MJP). „Patří mezi ně mimo jiné nadváha, snížená pohyblivost, stabilita nebo pružnost od oblasti krku dolů, neuromuskulární nerovnováha nebo nepravidelná svalová aktivace hýždí.“ Pokud běháš navzdory některému z těchto problémů, opakované působení může postupně narušit celý tvůj kinetický řetězec, vyvolat napětí v oblasti plantární fascie a nakonec přerůst v onemocnění z přetížení.

Vzhledem k rozšířenosti těchto příčin ti poslouží jako nejlepší prevence zánětu šlach chodidla – a vlastně jakéhokoli onemocnění – vytvoření celkově stabilnějšího, vyrovnanějšího, přizpůsobivějšího a výkonnějšího běžeckého (a sportovního) stylu. A je dost pravděpodobné, že pro tebe to bude znamenat něco jiného než pro tvé běžecké parťáky.

Dobrým výchozím bodem může být analýza tvého běžeckého stylu a přímé řešení jakéhokoli problému, který ti může způsobovat. „Dopad na patu ve vysokých rychlostech tě například může vystavit riziku přetížení svalů zadní strany stehen, zpomalit tě a způsobit problémy související s absorpcí nárazu. Pata totiž dopadá na zem před tvým tělem, zatímco holeň se přitom pohybuje v opačném směru,“ říká Walker. Naproti tomu dopad na střední část chodidla ti pomůže minimalizovat nárazy. Zároveň ale potřebuješ cvičit také jinými způsoby – díky cvičení v posilovně a mimo běžecké tratě si posílíš boky, stabilizuješ pánev, posílíš a uvedeš do pohybu kotníky a stabilizuješ klenbu chodidel. Pokud si přizpůsobíš styl tak, že chodidla budou dopadat na zem pod boky a budeš při běhu v mírném předklonu, pak se můžeš vyvarovat potenciálních rizik pro všechny části svého těla.

Dalším způsobem, jak minimalizovat opakované nárazy, kterým je tvé tělo vystaveno při běhu, a zároveň snížit riziko úrazu (včetně zánětu šlach chodidla), je pravidelná kombinace různých typů cvičení – a také bot, které při nich nosíš. Každý běh by měl mít svůj vlastní účel, ať už je to budování síly, rychlosti nebo vytrvalosti. A stejně tak má svůj vlastní účel i každá bota. Naše značka Nike nabízí boty „Run Long“ s vynikajícím tlumením, které zlepšuje absorpci nárazů a zaručuje kloubům měkčí dopady při bězích na dlouhé vzdálenosti. Boty „Run Fast“ ti umožní přirozenější dopad na střední část chodidla, a díky tomu sníží nárazy a zvýší tvou výkonnost. A boty „Run Strong“ jsou navržené tak, aby pomohly při běhu posílit chodidla. Zkombinování těchto stylů s odpovídajícími cvičeními ti pomůže dosahovat větších úspěchů při tréninku.