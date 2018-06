ŘEKNI SBOHEM MINIMALISTICKÉMU BĚHU / BĚHU NABOSO A DEJ PŘEDNOST

PŘIROZENĚJŠÍMU, ENERGIČTĚJŠÍMU KROKU.

Dříve, než byly vynalezeny boty, existoval jen běh naboso. Špičkoví běžci zařazují tento druh běhu do svého tréninku už celá desetiletí. Avšak teprve s uvedením prvních bot Nike Free před 12 lety, v roce 2004, se toto pojetí dostalo do širšího povědomí běžců.

O dva roky dříve, při svém terénním výzkumu běhu, hovořili návrháři Nike s trenérem atletiky ve Stanfordu Vinem Lanannou, který úspěch svého mužského týmu (vyhrál venkovní mistrovství NCAA v roce 2002) zčásti přisuzoval tomu, že zařadili do tréninku běh naboso na trávě. Tvrdil, že to přispělo k větší síle sportovců a napomohlo prevenci zranění.

„Běhání bez bot mění pohybové vzorce k lepšímu a vede k celkovému posílení těla. Zlepší se funkce kyčlí, rozhýbe se velký sval hýžďový, dosáhne se většího rozsahu pohybu v kotnících a většího zapojení podpůrných svalových skupin a kloubů v dolní části těla,“ říká Lance Walker, MS, PT, člen rady pro výkonnost společnosti Nike a globální ředitel pro výkonnost ve středisku Michael Johnson Performance. „Běhání naboso také může vést ke zkrácení kroku asi o 3 %, čímž se zvýší efektivita a úspornost tvého běhu.“

Běh naboso však přináší určitá rizika. Před firmou Nike tak brzy vyvstala otázka: jak by mohla přinést širší běžecké veřejnosti výhody běhu „naboso“, aniž by běžce nutila zout si boty? Pro nalezení odpovědi na tuto otázku zahájila společnost vlastní biomechanický výzkumný projekt, analyzující tlakové mapy a pohybové vzorce 20 mužů a žen běhajících naboso po trávě. Návrhář Tobie Hatfield došel k závěru, že by měli vytvořit lehčí a pružnější botu s nižším dropem, která by přispěla k přirozenějšímu běžeckému kroku. Výsledkem byla nakonec první bota Nike Free 5.0 – styl, který představoval zlatou střední cestu mezi jejich nejstabilnější botou (10.0) a během naboso (0).

V průběhu let došlo k radikální proměně pojetí minimalistického běhu / běhu naboso. Běh naboso už není považován za univerzální řešení. Další výzkumy ukázaly, že sportovci podávají svůj nejlepší výkon, když běhají tak, jak je jim přirozené. Nike na to dokázala reagovat svými designy, které navozují pocit přirozeného pohybu. Vznikly tak boty, v nichž s každým krokem získáváš na síle, protože tvé nohy mají opět plnou kontrolu nad pohybem, místo aby boty ovládaly pohyb nohou. Technologie Nike Free ve své nejnovější verzi („Run Strong“) přináší jedinečnou, dynamicky pružnou podrážku, která se při běhu roztahuje a smršťuje v souladu s tvou nohou a úspěšně tak navozuje stav, kdy každý krok je skutečně tvůj vlastní.

„Náš ‚přirozený běh‘ v rámci tréninku se obvykle vyznačuje nižšími objemy a vyšší intenzitou,“ vysvětluje Walker. „Naším cílem je každý týden vystavit sportovce úrovni 0, nebo úrovni, která se jí bude blížit, a postupně to více a více integrovat do jejich tréninku. Dopracujeme se tak k tomu, že až si znovu obují boty, budou je schopni lépe využívat, budou silnější a poběží efektivněji.“