ŘÍKÁ SE, ŽE

NA SVÉ POPRVÉ

NIKDY

NEZAPOMENEŠ. MY JSME SE

O TOM UJISTILI. OBUJ SE A PROBĚHNI SE REVOLUCÍ

DO ZCELA NOVÉHO RYTMU. Takto úžasná bota si žádá o nezapomenutelný

první běh, takže jsme jednu vyrobili přímo pro tebe.

Obuj si své Nike LunarEpic Flyknits

, rozpal svůj Trial Track a užij si

extra nabitý mix elektronických rytmů a

odborného vedení. Tento

audiozážitek má podpořit tvůj

běh a zároveň tě provést

spletitými detaily tvých nových bot. První běh nikdy nebude stejný.

A to platí i o tobě.