Pro úspěch projektu Breaking2 je nejdůležitějším teplotním ukazatelem rozdíl mezi vnitřní teplotou střední části těla a teplotou pokožky. Tato veličina je známá jako teplotní gradient. „Zjišťujeme, jaký vliv má vnitřní teplota středu těla ve vztahu k teplotě pokožky, a usilujeme o to, aby se tyto dvě hodnoty co možná nejvíce lišily,“ říká Brad Wilkins, ředitel výzkumného týmu NXT Generation z laboratoře Nike Sports Research Lab. „Jinými slovy, aby ten rozdíl, teplotní gradient mezi středem těla a pokožkou, byl co nejvyšší.“ Pro dosažení vysokého teplotního gradientu u každého z běžců se tým soustředí na zajištění optimálních podmínek okolního prostředí v den závodu. Během našeho testovacího půlmaratonu jsme použili vnitřní a vnější snímače k měření teploty střední části těla, respektive teploty kůže. Získali jsme tak souvislá data, která nám umožnila porozumět vlivu teplotních faktorů na výkon každého běžců. Pro zajištění optimální teploty, oblačnosti a větru bylo rozhodnuto, že se závod poběží v průběhu třídenního „startovacího“ období. V rámci tohoto třídenního období tým vybere nejvhodnější ráno k odstartování závodu. Smyslem je maximalizovat gradient mezi střední částí těla a pokožkou a tím omezit na minimum vliv teplotních faktorů na výkony atletů. Dalším důležitým faktorem, na nějž má vliv okolní prostředí, je hydratace. V průběhu tréninku se běžci pravidelně vážili, a to vždy před běháním a po něm. Tým se tak dozvěděl kolik vody každý z běžců ztratil vlivem pocení. Dále náš tým zkoumal reakci těla každého z běžců na individuální plán doplňování tekutin – byla použita pečlivě připravená směs vody s cukrem. Tato směs se přizpůsobuje podle míry pocení každého běžce a její složení se bude dále upravovat až do dne závodu.

Jiné testy, jako například zobrazení svalů, odhalily, jaké množství cukru se nachází ve svalech atletů. To bylo velmi důležité, protože díky cukrům se běžci mohou vyhnout stavu naprostého vyčerpání, které je pro maratonský běh charakteristické. Naopak příliš vysoký příjem cukrů jim může podráždit žaludek a vyřadit je ze hry.