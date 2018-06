UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ CO VŠECHNO SE ZMĚNILO? – Nikdy nebylo jednodušší rychle odstartovat běh, navíc se můžeš spolehnout na to, že tvůj signál GPS bude správně zaznamenán. Optimalizovali jsme také zobrazení údajů při běhu, takže můžeš lépe kontrolovat naměřené hodnoty. Chceš-li přepínat mezi vzdálenostmi, dobou běhu, rychlostí a srdečním tepem, jednoduše při běhu klepni na obrazovku – automaticky se ti zobrazí následující měřená hodnota. – Přesunuli jsme údaj o celkové uběhnuté vzdálenosti do horní části historie tvých aktivit (Activity History). Nemusíš mít žádné obavy, všechny tvé kilometry jsou bezpečně a spolehlivě zaznamenány. PROČ NIKE ZMĚNIL PODOBU APLIKACE? – Věci, které při běhání potřebuješ vidět nejčastěji, jsou nyní lépe přístupné, navíc zmizely všechny překážky mezi tebou a tlačítkem start. Jen se rozběhni! – Zajistili jsme také konzistentní uživatelské prostředí napříč všemi aplikacemi Nike+ a přinášíme některé nové vlastnosti, jako jsou sekce informačního kanálu (Feed), doručené pošty (Inbox) a klubová sekce (Club). Ty jsou nyní dostupné ze všech aplikací, tedy z aplikace Nike+ Run Club, Nike+ Training Club i Nike+. KDE NAJDU PŘÍSTUP KE SVÉMU TRÉNINKOVÉMU PROGRAMU? – Ke svému tréninkovému plánu Nike+ se dostaneš jednoduše přímo z hlavní vstupní stránky aplikace. Klepni na záložku „My Coach“ (Můj trenér) a zjisti, jaký běh ti trenér stanovil na dnešní den. CO JE TO CLUB (KLUB)? – Záložka Club v aplikaci ti dá nejlepší představu o dění ve tvé běžecké skupině, stejně jako v celosvětové komunitě běžeckého klubu Nike+ Run Club. Najdeš tam výsledkovou listinu svých přátel, stejně jako možnosti spojit se prostřednictvím #hashtagů s jinými uživateli Nike+ na live akcích a výzvách komunity. V sekci vyhledávání (search) můžeš objevovat nové skupiny a přijímat nové výzvy. CO SE STALO S TAGY (PŘIDRUŽENÝMI ÚDAJI) MÝCH BOT? – Udělali jsme několik úžasných změn co se týče zaznamenávání a ukládání kilometráže bot, včetně nové knihovny, z níž je možné vybírat běžecké boty. Bohužel to však znamená, že nemůžeme převádět kilometry z tvých starých bot.