NAKUPOVÁNÍ DĚTSKÝCH BOT – ČASTÉ DOTAZY

Které boty jsou nejlepší do školy? Ve společnosti Nike se snažíme pro mladé sportovce vyrábět odolné a pružné boty, které vyhovují potřebám rostoucího (a aktivního) dítěte. Přestože se všechny boty Nike pro mladé sportovce hodí pro každodenní hru, některé jsou lépe přizpůsobené potřebám konkrétních sportů. Boty určené pro jednotlivé sporty jsou vyrobené s ohledem na sportovní požadavky, takže mohou přispět k lepšímu výkonu sportovců v dané disciplíně (např. běžecké boty pro běh, basketbalové boty pro basketbal). Jak často je třeba kupovat nové boty? Boty Nike jsou navrženy tak, aby vydržely. Ale děti rostou jako z vody. Doporučujeme vždy asi po půl roce překontrolovat, jak boty sedí. Je možné nosit boty Nike bez ponožek? U sandálů a nazouváků? Samozřejmě! U šněrovacích bot však doporučujeme, aby dítě nosilo ponožky vhodné pro daný sport či aktivitu. Proč dítěti v botě prokluzuje pata? To může mít více příčin. Nejprve se ujisti, že má dítě správnou velikost boty. Dále zkontroluj, že jsou tkaničky dostatečně utažené a že je jazyk v botě v rovné poloze. Nakonec ověř, zda má dítě správně navlečené ponožky. Proč dítěti občas „pískají“ boty? Děti v průběhu dne chodí po spoustě různých povrchů. „Pískání“ je obvykle způsobeno třením podrážky boty o hladký povrch, jako jsou podlahy v tělocvičnách nebo navoskované podlahy na chodbách. Jak poznám, že jsou boty dítěti příliš velké? Nejspolehlivějším ukazatelem je prostor, který má dítě mezi patou a zadní částí boty, což snadno ověříš palcem. Chceš-li zkontrolovat, jak bota sedí vpředu, zavaž botu a požádej dítě, aby zahýbalo prsty. Pokud může dítě hýbat prsty ze strany na stranu, je bota nejspíš příliš široká. Vyrábí Nike boty bez tkaniček? Nabízíme boty bez šněrování pro každou věkovou skupinu a v mnoha různých provedeních: od nazouváků přes styly se suchým zipem Velcro® až po náš inovativní systém FLYEASE.

FOTBAL

Jak dlouho by měly kopačky vydržet? Záleží na věku, ale obvykle děti vyrostou z kopaček dříve, než je stihnou obnosit. Z hlediska odolnosti lze říct, že kopačky obvykle vydrží 1–2 sezóny o délce 12 měsíců. Může dítě při fotbalových utkáních nosit kopačky (boty) určené pro jiné sporty, třeba na americký fotbal nebo baseball? Možná ano, ale nejsou pro fotbalovou hru ideální. Některé druhy bot nebo kopaček na americký fotbal lze použít, pokud nemají hřeby na špičce. Nicméně vzhledem k tomu, že se ve fotbale hodně běhá a kličkuje, doporučujeme používat boty určené přímo pro tento sport. Co je to lem dynamic fit? Lem dynamic fit, přezdívaný jako „ponožka“, je navržen tak, aby hráčům zajistil ochranu a podporu. Nabízí pocit lepší koordinace chodidla a horní části nohy a poskytuje lepší fixaci. Jak se správně obouvá kopačka s lemem? Nejprve vyšněruj tkaničky z prvních 3–4 oček kopačky. Díky tomu se bude bota snadněji obouvat.



Dále palci roztáhni okraj lemu dynamic fit po stranách svršku a nech vklouznout špičku nohy do kopačky.



Jakmile je špička nohy uvnitř, přesuň palce k zadní straně lemu, uchop lem z vnější strany a zasuň do kopačky patu.



Nakonec utáhni tkaničky a botu zavaž.

BĚH

Proč je důležitá pružnost? Odpovídající pružnost umožňuje noze přirozený a pohodlný pohyb. Pružné boty napodobují pohyb bosých nohou. Běžecké boty Nike jsou vyrobeny s ohledem na pružnost, aby podporovaly zdravý vývoj silných nohou. Které boty jsou nejlepší na běhání? Pro začátek jsou skvělou volbou modely Pegasus, Free RN a Flex Run. A naše stránka o běhání pro děti nabízí desítky dalších stylů, ze kterých lze vybírat.