Po získání titulu v NCAA během svého prvního roku v Syracuse přidal Melo do své sbírky trofejí dvě zlaté olympijské medaile a titul nejlepšího střelce NBA. Dnes se Melo odvděčuje New Yorku svými dobročinnými aktivitami a chtěl by svému rodnému městu dopomoci k jeho prvnímu mistrovskému titulu po více než 40 letech.