Blake Griffin MENŠÍ PIVOT Blakea Griffina najdeš nad košem. Univerzální menší pivot postavil svou kariéru na dokonalém rozebrání soupeře, zvýšení laťky pro akrobatické prvky během hry a šoumenství. Jeho úchvatná snaha o vítězství v soutěži smečařů otřásla nejen obroučkami košů, ale i některými nejlepšími pivoty celé ligy. On a jeho kolega ze skupiny Jordan, Chris Paul, jsou hlavními postavami basketbalového týmu Los Angeles Clippers a poprvé v historii posunuli tento klub do bojů o titul. Spolu se svým bratrem Taylorem založil Blake fond pomoci Griffin Family Relief Fund. Poté, co tornádo zničilo oklahomské město Moore, Blake inicioval projekt Smile Moore jako součást dlouhodobého plánu na pomoc při obnově postižené oblasti.