Poté, co nově navrhli úderovou plochu želez Nike, soustředili se konstruktéři týmu Oven na driver. Přepracování tvaru vedlo ke vzniku hole SQ (Sasquatch) s tvrdým úderem a dalších holí s pravoúhlým tvarem. Tyto převratné hranaté designy byly ihned otestovány v praxi přímo na Tour. Jejich nasazení vyvrcholilo vítězstvím na US Open o několik let později.