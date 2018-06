POHODLÍ OD PRVNÍHO OKAMŽIKU Poté, co se tým návrhářů Nike dozvěděl, že PG nosí o půl čísla menší velikost, rozhodl se vytvořit botu s jeho zamilovaným obepnutým střihem, jen pohodlnější. V pečlivé snaze o dosažení co největší pružnosti a opory vyšli z původního Paulova návrhu pásku v přední části boty a doplnili jej o mimořádně lehká a silná vlákna Flywire. Cílem bylo umožnit tomuto 206 cm vysokému univerzálnímu hráči pohybovat se ve všech směrech a rychle se rozběhnout a zastavit. Poté zesílili svrchní vrstvu stélky, čímž dosáhli měkkého pohodlí od prvního okamžiku. „Můžeš si je jednoduše vybalit, vklouznout do nich – a okamžitě zažiješ skvělý pocit,“ říká návrhář společnosti Nike Tony Hardman.