ÚPLET PRO LEBRONA Když Petrie se svým týmem představil LeBronovi první verzi tkaniny Flyknit, hned si ji zamiloval. Tenhle 120kilový silák ale nevěřil, že vydrží. Potřeboval něco silnějšího. Takže se tým Nike zabývající se inovacemi úpletu dal do práce a vytvořil materiál naprosto odlišným způsobem. Tento tým usiloval o pevnou fixaci LeBronových nohou, ale zároveň mu chtěl dopřát možnost volně se pohybovat a reagovat, kdykoli to bude potřeba. Výsledkem je: BattleKnit. „Dokázali jsme vyrobit ochranu, pružnost a výkon pro každou část boty,“ říká Petrie. „Je to vše v jednom.“