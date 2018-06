NAJDI SVŮJ STYL:

KYRIE 4 Těsná obrana může vnést zmatek do tvé hry. Hřiště najednou vypadá jako ucpané. Chceš to, co chce Kyrie – prostor pro crossover, kličku, obrátku, úkrok zpět – prostě se chceš prosadit. A k tomu potřebuješ to, co má Kyrie – boty Kyrie 4 s dělenou podrážkou, se kterou se zasekneš na místě a vyškolíš obránce.