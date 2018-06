Running Abbigliamento

L'abbigliamento da running Nike include maglie e pantaloni per correre in qualsiasi condizione atmosferica. Troverai gli ultimi modelli di maglie, shorts, tights, giacche, calze e molto altro. La tecnologia Nike Dri-FIT nei nostri capi da running favorisce l'evaporazione del sudore e garantisce un comfort superiore consentendoti di restare concentrato sulla corsa. Alcuni modelli sono anche isolanti e impermeabili per assicurare il massimo calore e protezione nelle giornate fredde e piovose. L'abbigliamento da running Nike e i programmi di allenamento Nike+ Run Club sono pensati per aiutarti a correre al tuo meglio in base ai tuoi obiettivi e alla distanza che intendi affrontare. Acquista la nostra selezione di abbigliamento da running Nike, disponibile per uomo, donna e bambini.