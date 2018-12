RISPONDERE A UNA PALLA CORTA:

TECNICA Il drop shot è uno dei colpi fondamentali sulla terra rossa. Essere in grado di eseguire una palla corta e rispondere a un drop shot è di vitale importanza per migliorare il gioco sulla terra rossa. Durante la risposta, è importante scivolare il più possibile per giocare un drop shot. Assicurati che il piede davanti sia ben saldo e che l'altro piede sia parallelo, per trovare il massimo equilibrio e poter controllare il movimento. Utilizzare l'impugnatura prevista per la volée è fondamentale per giocare una palla corta alla distanza minima.