YOGA PER I RUNNER

Se i tuoi polpacci (o i femorali, la banda ileotibiale, i fianchi e altro) sono contratti, non scoraggiarti! Non sei da solo! Nei runner è molto frequente avere delle contratture muscolari, soprattutto quando si corre da poco o si macinano parecchi chilometri. Questo non significa che devi stringere i denti e sopportare il dolore. Scaricare la tensione con un po' di yoga di tanto in tanto ti renderà più in forma, forte e flessibile, come runner e non solo. Inoltre, può ridurre i rischi di infortuni.

I principianti possono provare questi esercizi ideati per i runner dalla Master Trainer Nike Traci Copeland. Ecco un breve estratto dal suo nuovo allenamento di 30 minuti "Reach and Recharge", disponibile nell'app Nike+ Training Club. Questa energica sequenza di movimenti può essere eseguita ovunque e in qualsiasi momento (sulla pista, a casa o fuori) per aiutarti a trovare l'ispirazione, rilassarti e ricaricarti.