ALIMENTAZIONE PRIMA DELLA CORSA Come regola generale, cerca di non allenarti a stomaco vuoto. I nutrienti ti servono sia durante che dopo l'allenamento. Non hai bisogno di molto, ma quel poco può fare la differenza nella qualità e durata del tuo allenamento.



Prima di correre, mangia cibo a basso contenuto di fibre e di grassi. Se non te la senti di mangiare, bevi un integratore sportivo o un frullato contenente circa 200-400 calorie. Non hai bisogno di molto, ma quel poco può fare la differenza nella qualità e durata del tuo allenamento.



Cerca di mangiare circa due ore prima della corsa e non esagerare con le quantità. Il cibo che assumi deve essere a basso contenuto di grassi e fibre e deve contenere carboidrati, proteine e liquidi. Inoltre, mangia quello che già conosci e non provare cibi che non sai come verranno assimilati dal tuo stomaco. Ecco qualche consiglio su cibi e bevande da assumere prima della corsa.



''Per la maggior parte delle sessioni, l'alimentazione prima dell’allenamento è semplice: puoi consumare un pasto normale qualche ora prima, oppure uno spuntino almeno 30 minuti prima dell'inizio dell'allenamento'' dice Berardi.



Scegli l'opzione più giusta per te. Se opti per il "pasto normale", fai in modo che contenga 1 o 2 porzioni di proteine grandi come il palmo di una mano, 1 o 2 porzioni di verdura grandi come un pugno, 1 o 2 manciate di carboidrati e 1 o 2 porzioni di grassi grandi come un pollice. Se invece scegli lo "spuntino" prova con qualcosa di più facilmente digeribile, come un frullato. La cosa importante è mangiare cibo a cui sei abituato e che sai che non ti darà fastidio allo stomaco.



• Banane: sono un'ottima fonte di carboidrati naturali ad azione rapida e di potassio. I carboidrati forniscono il glucosio necessario a dare energia al corpo durante l'allenamento, mentre il potassio aiuta a mantenere efficienti le funzioni di nervi e muscoli. Per sfruttare i benefici della banana, mangiala circa 30 minuti prima dell'allenamento.



• Fiocchi d'avena: sono un'altra fonte naturale di carboidrati e vengono digeriti lentamente dal corpo con un rilascio di energia costante durante tutto l'allenamento, facendolo durare più a lungo. Mangia una ciotola di fiocchi d'avena con i frutti di bosco almeno 30 minuti prima dell'allenamento per mantenere alto il livello di energia e sopportare meglio lo sforzo.



• Cerali integrali: un'altra fonte di carboidrati, i cereali integrali sono un'ottima base per un pasto che precede l'allenamento. Prova a mangiare un paio di fette di pane integrale con miele, marmellata, burro d'arachidi o uova, 30 – 45 minuti prima dell'allenamento.



• Mele e burro d'arachidi: uno snack leggero ricco di carboidrati, proteine, vitamine e sali minerali. Agisce subito, è gustoso e ti dà la carica per un allenamento leggero o moderato.



• Caffè: senza zucchero e con un bel po' di latte, il caffè può essere molto utile prima dell'allenamento. Oltre all'idratazione, il latte offre carboidrati e proteine che servono a rifornirti di energie, mentre il caffè ti dà una marcia in più.



• Frullati di frutta: se usi ingredienti naturali che includono proteine e non aggiungi zucchero, i frullati sono ottimi prima dell'allenamento. Per avere più proteine, aggiungi latte o yogurt.