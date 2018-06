A nessuno piace iniziare una gara lentamente. Al fischio di partenza sei preso da un'incredibile tentazione di correre più velocemente e più a lungo che puoi. Ti viene naturale. Ma se il tuo obiettivo è dare il massimo alla fine (o in alcuni casi, semplicemente arrivare alla fine), il modo migliore per riuscirci è partire a un'andatura costante, per poi aumentare gradualmente la velocità; in questo modo potrai essere certo di non crollare prima del traguardo. Un modo per migliorare la tua capacità fisica e mentale di mettere in pratica questo principio è eseguire la seconda metà delle tue corse di allenamento più velocemente della prima.





"Allenandoti in questo modo, abituerai il tuo corpo a ritmi diversi e sperimenterai una delle sensazioni più belle che si possa provare in questo sport: quella di sentire aumentare la forza e la potenza nella seconda metà di una gara", afferma Jason Rexing, Coach Nike+ Run Club (NRC), San Francisco. "Non c'è motivazione più grande del vedere gli altri runner sempre più vicini, l'uno dopo l'altro, e infine sorpassarli mentre punti al tuo record".





Ecco un breve suggerimento su dove (e come) introdurre con successo nel tuo programma lo split negativo.