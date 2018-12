SUGGERIMENTO Quando corri in salita, non piegarti eccessivamente in avanti. Basta inclinarti leggermente con il mento più proteso in avanti rispetto al busto. Fai falcate più brevi per non affaticare troppo i quadricipiti e mantieni un ritmo rapido sfruttando le braccia per darti il giusto slancio. In discesa, concentrati sul controllo del respiro e sulla diminuzione del battito cardiaco.