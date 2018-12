COMPLIMENTI. CE L'HAI FATTA! Hai raggiunto il traguardo di Ready, Set, Go.

Forse non avevi creduto alle nostre parole, ma sei un runner da sempre. E adesso lo hai dimostrato a te stesso nei fatti. SEI UN RUNNER hai scoperto le statistiche parziali; i giorni di recupero; il cross-training. Hai corso lontano, in modo intelligente, Hai corso più VELOCE. Hai dimostrato di essere pronto per qualcosa di nuovo. di poterti allenare come i campioni, di avere tutto ciò che serviva fin dall'inizio. Il mondo del running è tuo. E ORA? CHE SI FA? Ora devi continuare a correre. Questo è il capitolo iniziale di una storia che durerà tutta la vita. C'è una frase che ci piace utilizzare e pensiamo che sia perfetta per tutti coloro che iniziano il proprio viaggio nel running… NON ESISTE TRAGUARDO La corsa è un'avventura. E può portarti in luoghi che non avresti mai immaginato. Vuoi correre più veloce o più lontano? Vuoi gareggiare? Oppure entrare a far parte di un club di running? Siamo qui per te…



Scopri le fasi successive con NRC. Abbiamo tutto il necessario per aiutarti a raggiungere il tuo prossimo obiettivo.