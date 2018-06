PERCHÉ CORRERE È FANTASTICO

Sì, certo, i benefici per la salute sono importanti, ma ci sono anche tante altre ragioni che rendono il running il modo migliore di trascorrere il tuo tempo libero. Eccone alcune. NIENTE ISCRIZIONE Niente abbonamento mensile! Niente palestre costose. Devi solo allacciarti le scarpe e uscire di casa. E ringraziare che la tua corsa non verrà interrotta dai grugniti di un energumeno avvolto di elastan impegnato a fare squat. PUOI CORRERE OVUNQUE Allacciati le scarpe e il mondo diventerà il tuo cortile. Non importa che sia la pista di atletica della scuola del tuo quartiere, il parco, il tapis roulant o la meta delle vacanze: puoi macinare chilometri ovunque. LA CORSA È UN MOMENTO SOLO TUO Il tragitto casa-lavoro ti stressa? Gli spazi stretti ti soffocano? Stai impazzendo per un esame? Correre è ideale per rilassarsi, trascorrere del tempo all'aria aperta, immergersi nella natura e trovare il proprio equilibrio. Con il giusto accompagnamento, come il tuo podcast preferito, un disco appena uscito o il silenzio, la corsa può diventare la valvola di sfogo perfetta. Infilati le scarpe al volo e lascia che le tensioni del giorno si dissolvano. TI SENTIRAI COME UN SUPER EROE Niente ti fa sentire capace di dominare il mondo come uscire a correre, specialmente al mattino presto o alla sera. Affronterai senza paura le due streghe cattive che si fanno chiamare Letargia e Pigrizia e tutti noteranno le tue gesta. A ogni falcata, la tua leggenda si farà sempre più grande. PUOI TENERE TRACCIA DEI TUOI PROGRESSI Controllare i progressi dà assuefazione ed è per questo che molti runner registrano i dati delle loro corse. Con Nike+ Running App, puoi tenere traccia dei progressi e confrontare come ti senti dopo allenamenti diversi. Puoi usare l'app quando scendi in strada per registrare velocità, distanza e umore mentre corri. Puoi persino condividere i tuoi selfie durante il tragitto. PUOI STRINGERE NUOVE AMICIZIE CON ALTRI BIPEDI... ...E trascorrere del tempo con il tuo quadrupede. Correre è un ottimo modo per fare amicizia con persone che hanno il tuo stesso obiettivo o ispirare il tuo attuale gruppo di amici a impegnarsi per un obiettivo comune. Ricorda, puoi trovare nuovi amici utilizzando la Nike+ Running App. Inoltre, è un ottimo modo per tenere in forma il tuo cane e farlo divertire all'aria aperta. TI DÀ IL DIRITTO DI VANTARTI Niente dà più soddisfazione di definire un obiettivo, superarlo e dirlo a tutti i tuoi amici. Usa Nike+ Running App come un megafono. Anche se non appartieni ad alcun gruppo di running, i tuoi amici possono incoraggiarti via Facebook e vedere le tue foto a corsa finita su Twitter e Instagram. E POI, È UN MODO DIVERTENTE PER TENERSI IN SALUTE "Correre anche solo due o tre volte alla settimana ti aiuterà a sentirti al tuo massimo. E cosa c'è di meglio di divertirsi correndo in modo sano? Trasformare ogni corsa in una festa. Trasforma il tuo allenamento in un evento epico con la playlist Ready, Set, Go, Run su Spotify. E lascia che il cuore batta a un ritmo totalmente nuovo. Sei pronto a mettere in moto la magia? Segui il ritmo."