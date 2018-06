SERVE ALLENAMENTO PER DIVENTARE UN RUNNER PIÙ VELOCE, PIÙ FORTE E PIÙ IN FORMA

TUTTI I RUNNER DEVONO ESSERE ATLETI Sai una cosa? Non sei solo un runner. Sei un atleta. Il cross-training è un ottimo modo per sfruttare al massimo il tuo giorno di recupero. NON BASTA CORRERE SE VUOI CORRERE MEGLIO Dal rafforzamento dell'addome al potenziamento delle gambe per le corse più lunghe, il cross-training ti aiuterà a correre meglio. UTILIZZIAMO NIKE+ TRAINING CLUB Gli allenamenti NTC ci aiutano a diventare runner più forti, veloci e in forma. Ti consigliamo di utilizzare l'app NTC per allenarti nei giorni di recupero o di effettuare un allenamento complementare alla corsa. Fai clic per scoprire alcuni allenamenti NTC con cui iniziare. DALLA RESISTENZA: FRESH HIT Introduzione all'allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) con movimenti che metteranno alla prova tutto il corpo.

PER LA RESISTENZA: ALLENAMENTO CARDIO HUSTLE Migliora reattività e velocità e incrementa la massa muscolare magra con movimenti potenti e un lavoro sulla stabilità. ALLO STRETCHING: ALLENAMENTO RUN READY YOGA Piegati, respira e trova il tuo flusso con questo programma di sei minuti ispirato allo yoga e studiato per aiutarti a migliorare la corsa. Può essere utilizzato prima o dopo l'allenamento. PER L'ADDOME: ALLENAMENTO CORE STABILITY Incentrato sull'addome, questo allenamento rinforza i gruppi muscolari che sostegno l'articolazione dell'anca per aiutarti a potenziare la tua corsa. PER L'ADDOME: ALLENAMENTO ABS AND ARMS Questo allenamento basato sulla forza comprende esercizi studiati per alternare i gruppi muscolari della parte superiore e inferiore del corpo attivando, al contempo, gli addominali.