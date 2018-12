I RUNNER Com'è possibile stabilire se qualcuno sarà in grado di compiere un'impresa mai tentata prima? Un'impresa che rivoluzionerà per sempre il concetto di possibilità dell'essere umano? Queste le due domande a cui il team di scienziati Nike doveva rispondere per trovare i runner idonei ad abbattere il muro delle due ore nella maratona. Con la collaborazione delle menti più brillanti della fisiologia, del running e dell'atletica, il team ha sviluppato una batteria di test volti a identificare non solo i runner più veloci al mondo, ma anche quelli con il potenziale per andare ancora più veloce. Dai test sono stati identificati tre runner potenzialmente in grado di abbattere il muro delle due ore: Eliud Kipchoge (Kenya), Lelisa Desisa (Etiopia) e Zersenay Tadese (Eritrea). Tre paesi diversi, tre percorsi diversi, uno stesso obiettivo: correre i 42,195 Km nel minor tempo mai registrato.