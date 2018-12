DOMANDE FREQUENTI

PER COMINCIARE

CHE SUCCEDE SE FACCIO TAP-IN SULLA MAGLIA NIKE NBA CONNECTED SENZA AVERLA ACQUISTATA?

- È possibile fare tap-in sulla maglia Nike NBA Connected senza acquistarla, ma avrai l'accesso completo all'esperienza solo fino alla successiva partita di quella squadra.

CHE COSA SUCCEDE SE I MIEI AMICI FANNO TAP-IN SULLA MIA MAGLIA NIKE NBA CONNECTED?

- I tuoi amici possono fare tap-in sulla tua maglia Nike NBA Connected Jersey con i propri smartphone.

- Per accedere ai contenuti dell'esperienza completa della maglia Nike NBA Connected, dovranno fare il login o registrarsi con i loro profili NikePlus.

- Avranno l'accesso completo all'esperienza fino alla successiva partita di quella squadra.

COSA VEDO SE FACCIO TAP-IN AD ALTRE MAGLIE NIKE NBA CONNECTED IN UN NEGOZIO?

- L'esperienza interattiva con le maglie Nike NBA Connected è unica per ciascun giocatore e ciascuna squadra. Se fai tap-in su diverse maglie e hai effettuato l'accesso con il tuo profilo NikePlus, vedrai i contenuti associati a quel giocatore/quella squadra per quel giorno.

CHE COSA SUCCEDE A TUTTI I TAP-IN CHE LE ALTRE PERSONE HANNO FATTO SULLA MAGLIA CHE HO APPENA ACQUISTATO IN NEGOZIO?

- I tap-in fatti in precedenza per una maglia in particolare non sono mai esposti ad altri utenti, così non appena avrai acquistato la maglia Nike NBA Connected, sarà tutta tua. Devi solo fare l'accesso e iniziare a fare tap-in sulle partite del giorno.

PERCHÉ DEVO EFFETTUARE L'ACCESSO CON IL MIO PROFILO NIKEPLUS?

- È necessario l'accesso sicuro alla piattaforma NikeConnect, tramite il tuo profilo NikePlus, per abbinare l'ID di NFC alle informazioni del prodotto Nike.

- ll tuo profilo NikePlus viene usato anche per proporti contenuti esclusivi, offerte ed esperienze personalizzate.

CHE COSA SUCCEDE SE NON HO UN PROFILO NIKEPLUS O NON MI RICORDO LE CREDENZIALI DI ACCESSO/PASSWORD?

- Se non hai un profilo NikePlus, crea un account attraverso l'esperienza della maglia Nike NBA Connected toccando "REGISTRATI ORA" sulla schermata di registrazione.

- Se non ricordi la tua password NikePlus, inserisci l'indirizzo e-mail e tocca il link "Hai dimenticato la password?" sulla schermata di accesso. Un'e-mail di recupero password verrà inviata all'indirizzo associato a quell'account.

POSSO ACCEDERE TRAMITE IL PROFILO FACEBOOK?

- Sì. È sufficiente che tocchi il tasto "ACCEDI CON FACEBOOK" sulla schermata di login per semplificare la tua procedura di accesso.

- Se questa è la prima volta che effettui l'accesso con Facebook o non hai un profilo NikePlus, devi inserire i tuoi dati; alle successive visite, è sufficiente toccare il tasto "ACCEDI CON FACEBOOK".

PERCHÉ DEVO INSERIRE LA MIA POSIZIONE?

- Per tutta la durata della stagione, alcune offerte Nike o NBA saranno disponibili agli utenti della maglia Nike NBA Connected residenti in una determinata zona. Inserisci la città più vicina a te per assicurarti la tua idoneità per le offerte in programma per quella città.

CHE TIPO DI MARKETING FARÀ L'NBA SE SELEZIONO LA CASELLA?

- Consulta i Termini di utilizzo e la Politica sulla privacy dell'NBA.

SOLO PER GLI STATI UNITI: PERCHÉ NIKE DEVE INVIARE I MIEI DATI ALL'NBA?

- Nike condividerà i dati della tua registrazione e i dati della maglia connessa con l'NBA per poterti fornire l'esperienza più personalizzata possibile.