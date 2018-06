GUIDA ALLE SCARPE

DA BASKET - BAMBINI Le scarpe da basket per bambini devono essere leggere

per correre in campo, ammortizzate per saltare senza

sosta, confortevoli e sicure per superare la difesa.

Ecco una guida rapida per aiutarti a trovare le scarpe

ideali per lo stile di gioco del tuo giovane atleta.