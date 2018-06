L'ORGOGLIO DEL PORTOGALLO Mettendo da parte le vittorie nei club, non c'è gloria più grande che vincere per il proprio Paese. Ronaldo ha ispirato una nazione e l'ha portata a competere nei più grandi tornei al mondo. È capitano del Portogallo, miglior marcatore del Portogallo: insomma, il migliore in assoluto, in Portogallo. Ma per un campione così ambizioso, essere il migliore non basta: "La mia carriera non può dirsi completa," afferma, "finché non avrò alzato sopra la testa un trofeo per il Portogallo."