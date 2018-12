SENTIVO OGNI PAROLA

La folla. I commenti. I titoli dei giornali. Le offese.

Tutto, dai posti in ultima fila a quelli a bordo campo.

La gente pagava per sminuirmi. Spendeva il denaro

guadagnato con fatica per urlarmi contro. Io lo prendevo

come un segno che quello che stavo facendo

funzionava. I disturbatori non hanno mai riso per ultimi.